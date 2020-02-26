26.02.2020 | 13:04

В среду, 26 февраля, в Сосновоборском районном суде началось слушание по уголовному делу бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.

Экс-министр обвиняется в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Обвиняемого задержали, по решению суда на время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок его неоднократно продлевался.

Во время следствия Владимир Стрючков свою вину не признал. В конце января 2020 года расследование завершилось, дело было направлено в Сосновоборский районный суд. 18 февраля ему вновь продлили срок пребывания под домашним арестом - на этот раз до 2 мая.

В Сосновоборском районном суде порталу PenzaInform.ru подтвердили, что Владимир Стрючков доставлен и слушание началось.

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