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Криминал | В Сосновоборске началось слушание по делу Владимира Стрючкова

26.02.2020|13:04
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В среду, 26 февраля, в Сосновоборском районном суде началось слушание по уголовному делу бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.

Экс-министр обвиняется в изнасиловании 27-летней женщины, а также совершении иных действий сексуального характера в отношении нее. Преступление, по данным следствия, было совершено 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Обвиняемого задержали, по решению суда на время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок его неоднократно продлевался.

Во время следствия Владимир Стрючков свою вину не признал. В конце января 2020 года расследование завершилось, дело было направлено в Сосновоборский районный суд. 18 февраля ему вновь продлили срок пребывания под домашним арестом - на этот раз до 2 мая.

В Сосновоборском районном суде порталу PenzaInform.ru подтвердили, что Владимир Стрючков доставлен и слушание началось.

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Гость|26.02.2020 13:10|

наконец таки.

Гость|26.02.2020 13:12|

Писюкатый злыдень должен отвечать по всей строгости закона!

Гость|26.02.2020 13:14|

Извинения, компенсация и восстановление в прежней должности?

Гость|26.02.2020 13:16|

Гость писал(a):

Извинения, компенсация и восстановление в прежней должности?
Гавна на лопате достаточно

Гость|26.02.2020 13:16|

Почему в Сосновоборском,а не областном?

Гость|26.02.2020 13:19|

кто его посадит, он же памятник.

Гость|26.02.2020 13:20|

Гость писал(a):

он же памятник
Достоин памятника!

Гость|26.02.2020 13:21|

А мне нравятся его усики, и что ей не понравилось?

Гость|26.02.2020 13:23|

Это святой человек! Поднявший пензенское здравоохранение на новый, недостижимый уровень, и другие области нам завидуют!

Гость|26.02.2020 13:25|

Гость писал(a):

Почему в Сосновоборском,а не областном?
там дешевле...

Гость|26.02.2020 13:25|

Гость писал(a):

Это святой человек! Поднявший пензенское здравоохранение на новый, недостижимый уровень, и другие области нам завидуют!
Ну не Святой, Святые на иконах. Но Здравоохранение не хуже, чем в других областях. Многое он сделал, многое. А по поводу минусов здравоохранения, оптимизации- это распоряжения из столицы. Их ослушаться было нельзя.

Гость|26.02.2020 13:28|

Володя, мы тебя ждем обратно в министерство! ты нам нужен! еще много чего осталось развалить!

Гость|26.02.2020 13:29|

Гость писал(a):

ость|26.02.2020 13:16|

Почему в Сосновоборском,а не областном?

УПК тебе в помощь.

Гость|26.02.2020 13:30|

Гость писал(a):

А по поводу минусов здравоохранения, оптимизации- это распоряжения из столицы. Их ослушаться было нельзя.
А вы пробовали ослушаться? Или хотя бы возразить? Или в штаны наложили?

Гость|26.02.2020 13:30|

а кто у него адвокат

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Имя: Гость
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