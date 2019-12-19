19.12.2019 | 16:56

Житель Наровчатского района проведет в колонии строгого режима более четырех лет за несколько преступлений, совершенных за непродолжительный срок.

Одно из них было зафиксировано в Пензе. На городской улице полицейский патруль попытался остановить нетрезвого мужчину, но тот оказал сопротивление и сломал одному из стражей порядка нос. За это 19 ноября Ленинский райсуд приговорил сельчанина к 3 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Однако в судебном заседании выяснилось, что за плечами агрессора еще несколько нарушений Уголовного кодекса, в частности угроза убийством и публичное оскорбление полицейского.

В сентябре у него дома разгорелся семейный конфликт: за женой приехала дочь от первого брака, он же решил не отпускать супругу. Взяв кухонный нож, он начал размахивать им перед гостьей, затем метнул в жену. Та увернулась, а ее супруг схватил другой нож, подскочил к ней и закричал: «Я тебя сейчас зарежу!»

Помимо этого, выяснилось, что сельчанин публично оскорбил представителя власти. Это произошло в октябре, тогда мужчина тоже был нетрезв. Полицейский его задержал и доставил в Наровчатскую участковую больницу, чтобы провести медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

«В приемном отделении мужчина оскорблял сотрудника полиции грубыми нецензурными и непристойными выражениями, унижающими честь и достоинство представителя власти, выраженными в неприличной форме, осознавая, что его преступные действия очевидны для окружающих посторонних лиц», - рассказали в пресс-службе Наровчатского районного суда.

В итоге срок пребывания виновного в местах лишения свободы увеличился. Теперь он проведет в исправительном учреждении 4 года и 3 месяца. Приговор не вступил в законную силу.