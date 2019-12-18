18.12.2019 | 09:28

В Заречном возбуждено уголовное дело по факту кражи, жертвой которой стал пассажир такси.

По сообщению портала «Заречье сегодня», преступление было совершено в середине ноября. Житель закрытого города воспользовался услугами перевозчика, а выходя из автомобиля, забыл там сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Когда зареченец обнаружил пропажу и попытался разыскать смартфон, ему это не удалось. Мужчина обратился в полицию.

Оказалось, что устройство забрал следующий клиент таксиста – 32-летний мужчина. Украденное имущество изъяли.

Ранее гражданин не привлекался к уголовной ответственности, но теперь его ждет разбирательство.

В Пензе также зарегистрировано несколько краж, от которых пострадали пассажиры такси. По подозрению в преступлениях задержаны водители в возрасте 20 и 32 лет.