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Криминал | В Заречном пассажир такси задержан по подозрению в краже

18.12.2019|09:28
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В Заречном возбуждено уголовное дело по факту кражи, жертвой которой стал пассажир такси.

По сообщению портала «Заречье сегодня», преступление было совершено в середине ноября. Житель закрытого города воспользовался услугами перевозчика, а выходя из автомобиля, забыл там сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Когда зареченец обнаружил пропажу и попытался разыскать смартфон, ему это не удалось. Мужчина обратился в полицию.

Оказалось, что устройство забрал следующий клиент таксиста – 32-летний мужчина. Украденное имущество изъяли.

Ранее гражданин не привлекался к уголовной ответственности, но теперь его ждет разбирательство.

В Пензе также зарегистрировано несколько краж, от которых пострадали пассажиры такси. По подозрению в преступлениях задержаны водители в возрасте 20 и 32 лет.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|18.12.2019 09:44|

Вот для профилактики а надо и посадить с пяток, да бы дурачки от телефонов как чёрт от ладана бежали. Что бы понимали,чужое даже трогать нельзя, нето что бы воровать под предлогом нашел !

Гость|18.12.2019 09:44|

"устройство"он нашёл,а не крал...

Гость|18.12.2019 09:47|

Гость писал(a):

"устройство"он нашёл,а не крал...
взял не своё - украл. И тут нет нюансов. Нашёл это когда взял и отнёс в полицию. Всё остальное украл, похитил ... уголовная статья.

Гость|18.12.2019 09:49|

Находил 2 телефона,не поднимая раздавил и дальше на прогулку.

Гость|18.12.2019 09:51|

Гость писал(a):

Находил 2 телефона,не поднимая раздавил и дальше на прогулку.
Ну и дура! Можно просто взять и позвонить по последнему исходящему и отдать получил в награду пакет сока-шоколадку.

Гость|18.12.2019 10:01|

Так скажет-собирался только в полицию...9:47

Гость|18.12.2019 10:02|

Гость писал(a):

Так скажет-собирался только в полицию...9:47
Как правило дур - воровок задерживают через 2-3 суток. Когда все сроки добровольной сдачи уже формально истекли. И данное деяние расценивает как воровство-кража. По УК до 3х лет.

Гость|18.12.2019 10:04|

Гость писал(a):

Ну и дура! Можно просто взять и позвонить по последнему исходящему и отдать получил в награду пакет сока-шоколадку
Скажут ободрали,поцарапали и т.д. Приятель находил,а они челол спрашивают. Украл говорит,зажопил?

Гость|18.12.2019 10:05|

И вопрос-"находку"ВЫ втечение какого срока

Обязаны сдать?...9:47

Гость|18.12.2019 10:11|

Гость писал(a):

И вопрос-"находку"ВЫ втечение какого срока

Обязаны сдать?...9:47

Нужно взять в руки и набрать последний исходящий. Есть сомнения, то лучше не трогать чужое.

Гость|18.12.2019 10:20|

Однозначно сажать его !

Имя: Гость
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