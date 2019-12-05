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Криминал | В Пензе таксист сознался в краже телефона пассажира

05.12.2019|08:52
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В Пензе водитель такси стал фигурантом уголовного дела о краже. По данным следствия, от его незаконных действий пострадал подросток.

«В отдел полиции № 5 УМВД России по г. Пензе обратился с заявлением 41-летний гражданин. Он сообщил, что его несовершеннолетний сын воспользовался такси, чтобы вернуться домой, и оставил в салоне машины сотовый телефон, который был похищен неизвестным», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили личность водителя. Им оказался 20-летний гражданин. Он дал признательные показания.

Похищенный телефон изъяли, по факту кражи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|05.12.2019 09:12|

Так и пишите Я-таксист. В остальные такси Пензы 20-летних не берут.

Гость|05.12.2019 09:27|

Как раз в остальные и берут всех подряд и на гнилых тазах и сопляков.

Потому быдло-такситы сопли пускают, что Везет с нового года станет яндексом, и всех их заблочат нафиг.

Гость|05.12.2019 09:43|

1)фас заблокировал сделку яндекс-везет

2)везет не берет водил без 3 летнего стажа. На тазу пролезть можно, без 3 летнего стажа нет. Яндекс берёт

3)водятел дважды дурак, что взял и что сознался. Главное, что взял

Имя: Гость
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