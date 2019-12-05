05.12.2019 | 08:52

В Пензе водитель такси стал фигурантом уголовного дела о краже. По данным следствия, от его незаконных действий пострадал подросток.

«В отдел полиции № 5 УМВД России по г. Пензе обратился с заявлением 41-летний гражданин. Он сообщил, что его несовершеннолетний сын воспользовался такси, чтобы вернуться домой, и оставил в салоне машины сотовый телефон, который был похищен неизвестным», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили личность водителя. Им оказался 20-летний гражданин. Он дал признательные показания.

Похищенный телефон изъяли, по факту кражи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.