13.12.2019 | 17:26

Пачелмский районный суд вынес приговор 35-летней жительнице села Белынь, признав ее виновной в краже с незаконным проникновением в жилище.

В середине сентября женщина, будучи нетрезвой, пробралась в дом односельчанина. В прихваченный с собой мешок она сложила угловую шлифовальную машину с электродрелью и покинула чужое жилище.

Ущерб, причиненный владельцу инструмента, составил 3 990 рублей.

Суд учел смягчающие обстоятельства (явку с повинной и раскаяние), а также принял во внимание условия жизни семьи обвиняемой. Отягчающим фактором стало состояние алкогольного опьянения, в котором было совершено преступление.

«В итоге назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с полуторагодовалым испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе райсуда.

Ранее пачелмские служители Фемиды осудили 66-летнего пенсионера, который трижды обокрал баню, стоящую на берегу частного пруда. Добычей вора стали подушки, одеяло из верблюжьей шерсти, покрывало, электрический чайник и прочие предметы быта. Он приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.