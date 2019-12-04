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Криминал | В Пачелмском районе осудили пенсионера за серию краж из одной бани

04.12.2019|16:43
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В Пачелмском районе осудили 66-летнего жителя села Козловка, повадившегося залезать в баню к односельчанину.

Пенсионеру инкриминировалось три кражи, совершенные в разное время. Первую он осуществил в середине августа 2018 года. Сельчанин пришел на берег частного пруда, гвоздодером взломал замок на двери бани и проник внутрь. Стоимость похищенного имущества составила 6 452 рубля.

Второй раз в ту же баню аналогичным образом злоумышленник залез в октябре 2018 года. Он похитил вещи на общую сумму 4 455 рублей.

Успех двух криминальных деяний вдохновил пенсионера на третье, которое он совершил в апреле 2019 года. Стоимость украденного составила 962 рубля.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Пачелмского районного суда, добычей вора стали подушки, одеяло из верблюжьей шерсти, покрывало, электрический чайник и прочие предметы быта.

Суд принял во внимание возраст злоумышленника, а также мнение потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании, и приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно.

Источник — фото pixabay.com
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