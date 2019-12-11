11.12.2019 | 15:15

55-летний житель села Александровка Пензенского района оказался на скамье подсудимых из-за своей забывчивости.

Мужчина занимался охотничьим делом, но со временем остыл к нему и в 2014 году распрощался с ружьем. Однако с боеприпасами сельчанин по какой-то причине не расстался и хранил у себя дома и в машине патроны 16-го калибра, а также мелкокалиберные, 5,6 мм.

На суде он свою вину полностью признал и пояснил, что просто забыл о них.

«Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Пензенского районного суда.

Ранее к 6 месяцам условно за незаконное хранение боеприпасов приговорили 65-летнего жителя Сурска. В его квартире было 46 патронов для нарезного огнестрельного оружия, пригодных для стрельбы, а также взрывчатое вещество общей массой 1 110,8 грамма, которое могло сработать. Во время обыска правоохранители изъяли и то и другое.