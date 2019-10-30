30.10.2019 | 10:33

Во вторник, 29 октября, вступил в силу приговор, вынесенный 65-летнему жителю города Сурска Городищенского района. Его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

В квартире у мужчины было 46 патронов для нарезного огнестрельного оружия, пригодных для стрельбы, а также взрывчатое вещество общей массой 1 110,8 грамма, которое могло сработать. Во время обыска правоохранители изъяли и то и другое.

«Гражданин изобличил себя в преступлениях, дал подробные показания, что суд расценил как активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. Также к обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес полное признание вины, раскаяние в содеянном, достижение 65-летнего возраста.

При этом указанную совокупность смягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд признал исключительной, существенно уменьшающей общественную опасность совершенных преступлений», - сообщили в Городищенском районном суде.

В итоге мужчине назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.