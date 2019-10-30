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Криминал | Житель Сурска хранил в квартире больше килограмма взрывчатки

30.10.2019|10:33
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Во вторник, 29 октября, вступил в силу приговор, вынесенный 65-летнему жителю города Сурска Городищенского района. Его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

В квартире у мужчины было 46 патронов для нарезного огнестрельного оружия, пригодных для стрельбы, а также взрывчатое вещество общей массой 1 110,8 грамма, которое могло сработать. Во время обыска правоохранители изъяли и то и другое.

«Гражданин изобличил себя в преступлениях, дал подробные показания, что суд расценил как активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. Также к обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес полное признание вины, раскаяние в содеянном, достижение 65-летнего возраста.

При этом указанную совокупность смягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд признал исключительной, существенно уменьшающей общественную опасность совершенных преступлений», - сообщили в Городищенском районном суде.

В итоге мужчине назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

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Гость|30.10.2019 11:10|

Ну вот а вы скулили. За такой арсенал и даже без штрафу.

Гость|30.10.2019 11:14|

А полторашка бензина считается боеприпасом?

Гость|30.10.2019 11:35|

А у того кто исками администрацию в Сурске засыпает, ещё ничего не нашли?

Имя: Гость
Комментарий:

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