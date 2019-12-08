08.12.2019 | 10:12

31-летний житель села Пыркино Бессоновского района может лишиться свободы на срок до двух лет. Мужчину дважды за месяц задерживали за пьяную езду.

В первый раз нарушителя, управлявшего автомобилем ИЖ-2126, сотрудники ДПС остановили на улице Ульяновской. Выяснилось, что водитель не только нетрезв, но и ранее привлекался к уголовной ответственности и был лишен права управлять транспортными средствами за аналогичное преступление.

Через месяц сотрудники Госавтоинспекции проводили проверку на проспекте Победы и вновь остановили автомобиль сельчанина. Водитель снова был в состоянии алкогольного опьянения.

«В отношении злоумышленника возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.