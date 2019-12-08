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Криминал | Житель Бессоновского района ответит за неоднократную пьяную езду в Пензе

08.12.2019|10:12
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31-летний житель села Пыркино Бессоновского района может лишиться свободы на срок до двух лет. Мужчину дважды за месяц задерживали за пьяную езду.

В первый раз нарушителя, управлявшего автомобилем ИЖ-2126, сотрудники ДПС остановили на улице Ульяновской. Выяснилось, что водитель не только нетрезв, но и ранее привлекался к уголовной ответственности и был лишен права управлять транспортными средствами за аналогичное преступление.

Через месяц сотрудники Госавтоинспекции проводили проверку на проспекте Победы и вновь остановили автомобиль сельчанина. Водитель снова был в состоянии алкогольного опьянения.

«В отношении злоумышленника возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — видео пресс-службе регионального УМВД России
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Гость|08.12.2019 10:23|

Он что не знал, что пьяным можно ездить только депутатам, прокурорам и другим непростым и достойным людям?

Гость|08.12.2019 10:27|

Закройте пьянь лет на 5 ,пока нормальных людей не покалечил.

А тазобрак в утиль ,на погашение судебных издержек. В Беларуси с такими разговор короток.

Гость|08.12.2019 10:29|

Упырькино....

Гость|08.12.2019 10:31|

Гость писал(a):

В Беларуси с такими разговор короток.
Даже с мажорами-прокурорами?

Гость|08.12.2019 10:35|

Даже ДА. Там Батька хозяин.

Гость|08.12.2019 10:38|

Гость писал(a):

Даже ДА. Там Батька хозяин.
Большой, а в сказки веришь. Повзрослей.

Гость|08.12.2019 11:00|

Совсем наглость потерял!

Имя: Гость
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