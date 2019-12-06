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Криминал | На трассе под Пензой мужчина получил по голове бейсбольной битой

06.12.2019|09:49
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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту конфликта, произошедшего в Городищенском районе.

«В полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 38-летний гражданин с телесными повреждениями предположительно криминального характера. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как оказалось, инцидент произошел возле кафе на 715-м километре федеральной трассы М5 «Урал». Участковые уполномоченные установили, что пострадавшего ударил по голове бейсбольной битой 38-летний житель Городищенского района.

Он дал признательные показания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Гость|06.12.2019 10:17|

Елюзань.

Гость|06.12.2019 10:17|

Елюзань.

Гость|06.12.2019 10:20|

Во сельпо отсталое. Биты давно на травматы заменили реальные ПАЦАНЫ. Эх деревня.

Гость|06.12.2019 10:27|

Проучил немного, а мог бы зарезать или зарубить топором.

Гость|06.12.2019 10:48|

90е годы, вернулись!

Имя: Гость
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