06.12.2019 | 09:49

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту конфликта, произошедшего в Городищенском районе.

«В полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 38-летний гражданин с телесными повреждениями предположительно криминального характера. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как оказалось, инцидент произошел возле кафе на 715-м километре федеральной трассы М5 «Урал». Участковые уполномоченные установили, что пострадавшего ударил по голове бейсбольной битой 38-летний житель Городищенского района.

Он дал признательные показания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.