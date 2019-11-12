Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|12 ноя 2019|16:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.19

Криминал | В Пензе суд постановил уничтожить 9 000 бутылок немаркированной водки

12.11.2019|15:03
Печать

Во вторник, 12 ноября, в Пензе осудили жителя области, признанного виновным в приобретении для сбыта немаркированного алкоголя в особо крупном размере.

В период с 1 по 6 июня мужчина, не являющийся индивидуальным предпринимателем, заказал 9 000 полулитровых бутылок со спиртным у неустановленного лица, договорившись отдать деньги за товар после его продажи.

8 июня в Пензу из Шацкого района Рязанской области прибыл КамАЗ с алкоголем от поставщика. Сопроводительных документов на продукцию не было. Во время разгрузки пензенца задержали сотрудники регионального УФСБ России.

В машине обнаружили водку с этикетками «Парламент», Finskaya Silver, «Бобровка кедровая». Стоимость изъятого составила 1 629 000 рублей.

Мужчина сразу признал свою вину, раскаялся. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Алкоголь постановили уничтожить.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

0
0
0
0
 
Гость|12.11.2019 15:20|

Слонам в цирк передать надо было.

Гость|12.11.2019 15:25|

— Разбить?

— Разбить.

— Пол-литра?

— Пол-литра!

— Вдребезги?

— Ну, конечно, вдребезги!

— Да я тебя!

Гость|12.11.2019 15:35|

Кто то уедет в Загульск!

Гость|12.11.2019 15:57|

Уничтожат в своих утробах это факт.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!