12.11.2019 | 15:03

Во вторник, 12 ноября, в Пензе осудили жителя области, признанного виновным в приобретении для сбыта немаркированного алкоголя в особо крупном размере.

В период с 1 по 6 июня мужчина, не являющийся индивидуальным предпринимателем, заказал 9 000 полулитровых бутылок со спиртным у неустановленного лица, договорившись отдать деньги за товар после его продажи.

8 июня в Пензу из Шацкого района Рязанской области прибыл КамАЗ с алкоголем от поставщика. Сопроводительных документов на продукцию не было. Во время разгрузки пензенца задержали сотрудники регионального УФСБ России.

В машине обнаружили водку с этикетками «Парламент», Finskaya Silver, «Бобровка кедровая». Стоимость изъятого составила 1 629 000 рублей.

Мужчина сразу признал свою вину, раскаялся. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Алкоголь постановили уничтожить.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.