08.11.2019 | 16:52

Штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до 4 лет - наказание для директора управляющих компаний «Комфорт», «Комфорт-Девелопмент» и «Расчетный центр «Комфорт» назначит суд. В Октябрьский районный прокурором направлено обвинительное заключение по уголовному делу по статье злоупотребление полномочиями.

«Занимая должность руководителя в вышеуказанных организациях, 48-летний обвиняемый в период с февраля по декабрь 2018 года умышленно, с целью извлечения для себя материальной выгоды, перечислял поступающие на расчетные счета платежного агента ООО «Расчетный центр «Комфорт» за обслуживание квартирных домов денежные средства себе, третьим лицам и иным организациям с целью их последующего обналичивания», - сообщила помощник прокурора Октябрьского района г. Пензы Мария Погребная.

История с «Комфортом» и «Комфортом-Девелопментом» началась несколько лет назад. Управляющая компания собирала с жителей деньги за коммунальные услуги, только средства до поставщиков не доходили. В итоге собственники перешли на прямые договоры с последними. Однако этим дело не закончилось.

«С нашей управляйкой имеем связь только через квитанции. И то вот с июня мы получаем за водоснабжение двойные квитанции», - рассказала жительница дома № 164 на ул. Ладожской Клавдия Корнеева.

«Долги огромные, говорят, близится банкротство и вообще неизвестно, что будет», - отметила жительница дома № 164 на ул. Ладожской Елена Кармишина.

Представители ресурсоснабжающих компаний не раз обращались в суд с иском о взыскании задолженности. Доходило до того, что в офисе управляющей компании арестовывали имущество, оргтехнику.

«Нанесен значительный ущерб нашему предприятию - около 24 миллионов рублей. Эти деньги могли пойти на благоустройство либо ремонт и капитальный ремонт теплотрассы», - сообщила юрисконсульт ресурсоснабжающей компании Анна Липилина.

Размер долга перед поставщиками тепловой энергии увеличился и теперь составляет более 38 миллионов рублей, за электроэнергию не перечислили 17 миллионов и более 8 - за воду и канализацию.

По данным госжилстройтехинспекции, у компаний домов в управлении уже нет, аннулирована лицензия «Комфорт-Девелопмента», а по «Комфорту» дело находится в суде. Руководитель дисквалифицирован.