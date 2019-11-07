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Криминал | В Пензенской области водителя оштрафовали за купленные права

07.11.2019|09:34
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В Пензенской области вынесен приговор 24-летнему жителю Башмаковского района, использовавшему поддельные водительские права.

Согласно материалам дела, в марте 2018 года молодой человек обнаружил в интернете объявление о продаже фальшивых водительских удостоверений. Через приложение WhatsApp он отправил снимок паспорта, а через две недели получил документ на свое имя и со своей фотографией. В нем были указаны недостоверные сведения о том, что его выдало подразделение ГИБДД МВД России.

Передача подделки состоялась в одном из торговых центров в Москве. Удостоверение обошлось покупателю в 25 тысяч рублей.

В июле 2019 года автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого находился мужчина, остановили на трассе Тамбов – Пенза на территории Белинского района. Водитель предъявил инспектору ДПС купленные права. Страж порядка усомнился в их подлинности и изъял документ, направив его на исследование.

Эксперты пришли к выводу, что бланк водительского удостоверения изготовлен не на «Гознаке». Его напечатали на двух листах бумаги с имитацией элементов защиты.

«Все бланковые реквизиты, изображение, бланковые строки, коды региона, серии и номера выполнены способом струйной печати», - сообщили в Белинском районном суде.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 327 УК РФ. Молодого человека признали виновным и приговорили его к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

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Гость|07.11.2019 09:57|

Не покупал он,просто подарили.

Гость|07.11.2019 10:20|

раньше за это сажали......

Гость|07.11.2019 10:25|

В итоге они ему вышли в 35 тыс деревянных, купит еще.

Гость|07.11.2019 10:36|

только штраф? на условку не тянет?

Имя: Гость
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