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Криминал | Работниц пензенского стриптиз-клуба можно было увезти на день за 25 тыс.

06.11.2019|18:04
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Crazy-меню (что в переводе на русский - «сумасшедшее») действовало в одном из развлекательных заведений Пензы. Официально оно позиционировалось как стриптиз-клуб.

Следователи уверены, что там действовало не только такое меню, но и другое.

«В нем были указаны услуги девушек и их стоимость. Клиент мог выбрать понравившуюся девушку и в соответствии с прейскурантом оплатить ее увольнение из клуба на один рабочий день. Стоимость такой услуги составляла 25 000 рублей, причем посетителю после оплаты выдавали на руки чек на указанную сумму», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Сначала злачное место появилось усилиями двух граждан, 1981 и 1986 года рождения, на территории Железнодорожного района, затем один из них открыл аналогичное в Ленинском.

«Организовали деятельность по оказанию услуг сексуального характера за денежное вознаграждение и вовлечению в занятие проституцией. Для оказания услуг клиентам клуба на работу были привлечены не менее 27 девушек, одна из которых является несовершеннолетней», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«По оперативным данным, среди клиентов указанных заведений были состоятельные жители области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий задержаны 50 человек, которые в рамках уголовного дела допрошены в качестве подозреваемых и свидетелей», - отметила Ольга Евдокимова.

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Гость|06.11.2019 18:54|

Пойду дуньку погоняю от такой новости

Гость|06.11.2019 19:01|

Компанией в 10 чел скинуться и целый день долбить ее. Недорого получается

Гость|06.11.2019 19:11|

это бар-сук или чо ли?

Гость|06.11.2019 19:13|

Чо по китайский ЖОПА

Гость|06.11.2019 19:15|

китаец? сгинь нехристь...

Гость|06.11.2019 19:16|

Жиганша скажет я там не был,я в аренду сдал.

Гость|06.11.2019 19:18|

бар шлюх...ничего не меняется...

Гость|06.11.2019 19:22|

почему не написали название бара??? также огласите список состоятельных жителей области, которые получается спонсировали занятие проституцией в данном заведении.

Гость|06.11.2019 19:22|

Гость писал(a):

Компанией в 10 чел скинуться и целый день долбить ее. Недорого получается

А если 25 человек, то по тысяче. Совсем хорошо.

Гость|06.11.2019 19:24|

Барсук, а второй на месте бывшего казачка плеханова бакунина

Гость|06.11.2019 19:25|

Жалко закрыли,там стропанили неплохо,и по-халяве.

Гость|06.11.2019 19:26|

Барсук, Замена? Что за тайна?

Гость|06.11.2019 19:37|

Гость писал(a):

Компанией в 10 чел скинуться и целый день долбить ее. Недорого получается

А если 25 человек, то по тысяче. Совсем хорошо.

А если 1000 то по 25.

Гость|06.11.2019 19:38|

Если Иван был в космосе почему скрывает от СМИ?

Гость|06.11.2019 19:40|

Сложный был год: налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию.

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