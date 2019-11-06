06.11.2019 | 18:04

Crazy-меню (что в переводе на русский - «сумасшедшее») действовало в одном из развлекательных заведений Пензы. Официально оно позиционировалось как стриптиз-клуб.

Следователи уверены, что там действовало не только такое меню, но и другое.

«В нем были указаны услуги девушек и их стоимость. Клиент мог выбрать понравившуюся девушку и в соответствии с прейскурантом оплатить ее увольнение из клуба на один рабочий день. Стоимость такой услуги составляла 25 000 рублей, причем посетителю после оплаты выдавали на руки чек на указанную сумму», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Сначала злачное место появилось усилиями двух граждан, 1981 и 1986 года рождения, на территории Железнодорожного района, затем один из них открыл аналогичное в Ленинском.

«Организовали деятельность по оказанию услуг сексуального характера за денежное вознаграждение и вовлечению в занятие проституцией. Для оказания услуг клиентам клуба на работу были привлечены не менее 27 девушек, одна из которых является несовершеннолетней», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«По оперативным данным, среди клиентов указанных заведений были состоятельные жители области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий задержаны 50 человек, которые в рамках уголовного дела допрошены в качестве подозреваемых и свидетелей», - отметила Ольга Евдокимова.