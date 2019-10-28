28.10.2019 | 09:48

Пензенца, почти два года ездившего по поддельному водительскому удостоверению, приговорили к выплате штрафа.

Согласно материалам дела, мужчина приобрел фальшивый документ в июне 2017 года, когда находился в Красногорске Московской области. Вернувшись в Пензу, горожанин сел за руль мотоцикла.

Подделку распознали не сразу. Так, 16 апреля 2019 года мужчина предъявил документ сотруднику ГИБДД, когда тот составлял в отношении него постановление по делу об административном правонарушении.

Лишь 2 мая фальшивое удостоверение у пензенца изъяли, когда тот предъявил его правоохранителю, чтобы забрать автомобиль приятеля со штраф-стоянки.

На суде мужчина не признал свою вину и рассказал, что в мае-июне 2017 года гостил у брата в Красногорске, адрес которого не смог назвать, и обучался там в автошколе. Он сдал теоретическую и практическую части экзамена в ГИБДД, а затем получил медицинское заключение и следом – водительское удостоверение.

«Адрес учреждения, где была выдана медицинская справка, а также адрес автошколы и подразделения ГИБДД назвать не может. Документы, подтверждающие прохождение обучения, оплату госпошлины, медицинская справка не сохранились», - пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

Слова горожанина доказательствами не подтвердились. Его показания служители Фемиды расценили как стремление избежать ответственности. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 10 000 рублей.

«Приговор не вступил в законную силу. В настоящее время не истек срок для его обжалования», - добавили в пресс-службе суда.