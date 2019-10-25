25.10.2019 | 14:40

Из ружья был застрелен человек. Все случилось в 15 километрах от Иссы. Подозреваемый в убийстве оказался там почти случайно.

«53-летний житель села Долгоруково Иссинского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вместе с сыном поехал на пруд охотиться на уток. На обратном пути их догнал местный житель, передвигавшийся на машине УАЗ», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«Потерпевший, находившийся возле водоема, заметил проезжающий мимо автомобиль «Нива». Мужчина занимался разведением рыбы в данном пруду, в связи с чем предположил, что на машине приехали неизвестные ему люди для ловли рыбы без его ведома», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

В результате возник конфликт, в ходе которого подозреваемый решил применить огнестрельное оружие. Его выстрел оказался смертельным. От полученного ранения человек скончался на месте происшествия.