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Криминал | Подозреваемый в убийстве оказался на месте инцидента случайно

25.10.2019|14:40
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Из ружья был застрелен человек. Все случилось в 15 километрах от Иссы. Подозреваемый в убийстве оказался там почти случайно.

«53-летний житель села Долгоруково Иссинского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вместе с сыном поехал на пруд охотиться на уток. На обратном пути их догнал местный житель, передвигавшийся на машине УАЗ», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«Потерпевший, находившийся возле водоема, заметил проезжающий мимо автомобиль «Нива». Мужчина занимался разведением рыбы в данном пруду, в связи с чем предположил, что на машине приехали неизвестные ему люди для ловли рыбы без его ведома», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

В результате возник конфликт, в ходе которого подозреваемый решил применить огнестрельное оружие. Его выстрел оказался смертельным. От полученного ранения человек скончался на месте происшествия.

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Гость|25.10.2019 18:50|

Язык враг мой?

Имя: Гость
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