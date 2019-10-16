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Криминал | В Заречном директора фонда жилья и ипотеки оштрафовали за сокрытие денег

16.10.2019|11:58
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В Заречном бывшего исполнительного директора фонда жилья и ипотеки осудили за сокрытие денег организации, которые должны были пойти на уплату недоимки по налогам и страховым взносам. На тот момент он являлся депутатом местного собрания представителей шестого созыва.

За период с февраля по июль 2018 года мужчина, зная о задолженности по налогам и страховке на сумму более 2,7 млн рублей, направил свыше 3,7 млн на погашение кредитов, взятых фондом.

«Таким образом, директор сокрыл денежные средства организации в сумме более 2,7 млн рублей, что является крупным размером», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Зареченец не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

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