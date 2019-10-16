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Криминал | Пензенец пустил иностранца пожить в мастерской на улице Бакунина

16.10.2019|12:53
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В Пензе возбудили уголовное дело по факту организации незаконного пребывания иностранца на территории России.

33-летний горожанин арендовал нежилое помещение на втором этаже одного из зданий на улице Бакунина под ремонтную мастерскую. Познакомившись с 19-летним молодым человеком, он разрешил ему пожить в этой мастерской в период с июля по октябрь 2019 года.

«При этом злоумышленник знал, что иностранец находится в Российской Федерации незаконно, так как по постановлению Первомайского районного суда г. Пензы от 19 июля подвергнут наказанию в виде штрафа с административным выдворением за пределы РФ», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Теперь пензенцу грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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