14.10.2019 | 11:59

В Пензенском районе осудили 22-летнего уроженца Житомира Республики Украина. Ему инкриминировались две кражи и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В ноябре и декабре 2018 года гость Пензенской области снимал однокомнатную квартиру в Засечном. Как установили следствие и суд, денег катастрофически не хватало, поэтому молодой человек воспользовался предоставленными ему стиральной машинкой и ЖК-телевизором – вывез их на грузовом такси и продал. За чужую технику получилось выручить около 14 000 рублей.

«Кроме того, с 30 декабря 2018 года по 4 января 2019-го злоумышленник вынес с места своей работы на СТО принадлежащие хозяину автосервиса инструменты и вещи: строительный фен, сварочный аппарат, шлифовальные машинки, мойку высокого давления, электролобзик и электродрель, причинив потерпевшему ущерб более чем на 24 000 рублей. Похищенные вещи он продал», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

9 января молодой человек, будучи нетрезвым, сел за руль BMW и был задержан сотрудниками ГИБДД. В сентябре 2018 года он уже был судим за аналогичное преступление и приговорен к 160 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на два года.

«После совершения перечисленных преступлений он попросил у хозяина арендуемой квартиры в долг 1 000 рублей и, получив деньги, уехал в город Сергиев Посад, где устроился работать дворником при монастыре», - добавила Светлана Артамонова.

В конце января владелец жилья не дождался от квартиранта оплаты и решил его навестить. В квартире он обнаружил отсутствие не только съемщика и его вещей, но и бытовой техники.

Мужчина обратился к правоохранителям, а те уже проводили проверку по заявлению хозяина автосервиса, где работал злоумышленник.

В марте молодой человек узнал от родственников о том, что объявлен в розыск, вернулся в Пензенский район и явился с повинной в отдел полиции.

Суд приговорил его к семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишил права управлять транспортными средствами на три года. Стоимость похищенного имущества злоумышленник возместил.