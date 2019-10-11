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Криминал | Пензенец поверил мошеннику и перечислил ему 648 000 рублей

11.10.2019|18:45
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Мужчина лишился почти 650 тысяч рублей, накопленных на банковском счете с целью покупки нового автомобиля. Сейчас он понимает: сам виноват, что послушался незнакомца. Тот позвонил и представился сотрудником отдела безопасности финансового учреждения, сообщив, что пензенец может потерять свои сбережения, так как кто-то якобы пытается их перевести.

«Он предложил операцию: мне эти деньги нужно снять наличными и положить в другой банк либо на другой счет. Говорил он это все убедительно, я ему поверил», - рассказал потерпевший.

«Следуя инструкциям незнакомца, заявитель через банкомат в несколько приемов перечислил со своего банковского счета по указанным реквизитам 648 000 рублей. Когда деньги на его счете закончились, неизвестный предложил заявителю оформить кредит», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по Пензенской области Дмитрий Лимикин.

Только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в правоохранительные органы.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника и в то же время обращаются ко всем с убедительной просьбой не верить подобным звонкам, уточнять информацию лично в финансовом учреждении.

«Настоящие сотрудники банка не могут видеть движение денежных средств по вашему банковскому счету и никогда такую информацию не запрашивают. Позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники», - предупредил Дмитрий Лимикин.

Подобных случаев становится все больше - с начала 2019 года по ним возбуждено уже более 600 уголовных дел. Пензенцы добровольно переводили мошенникам от нескольких тысяч рублей до миллиона с лишним.

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Гость|11.10.2019 19:01|

Откуда у "таких" деньги?

Гость|11.10.2019 19:03|

Лучше бы мне подарил, я б половину в Детский дом отдал

Гость|11.10.2019 19:06|

Во-первых, кто сливает инфу этим м***кам? Во-вторых, пожалуйста, давайте и мне скинемся так вот пару раз по 600 тысяч, а? Куплю, всё, что захочу, на Бали слетаю... Или скажите у кого столько денег на счетах. Если они им так вот совсем не нужны, то пусть поделятся.

Гость|11.10.2019 19:11|

с таким народом РОССИЮ не спасти.

Гость|11.10.2019 19:33|

Не ел,не пил,сдавал макулатуру,копил и не купил.

Гость|11.10.2019 20:06|

Я в шоке, честно!

Гость|11.10.2019 20:36|

Во времена Лёни Голубкова я говорил одному чудику не вкладываться в МММ,но он сказал,что не дурак и вложил бабки и хату в Хопёр-инвест и Хопёр-негоциант.

Хопёр-попёр-негоциантом...

Гость|11.10.2019 20:59|

Ахахахахахахах

Гость|11.10.2019 21:04|

Гость писал(a):

МММ,
ПЕРВЫЙ ПЕНСИОННЫЙ

Гость|11.10.2019 21:25|

сегодня мне звонили с городского московского номера с таким же разводом. после вопроса о мошенничестве тут же трубку повесили

Гость|12.10.2019 01:08|

penzainform.ru писал(a):

Настоящие сотрудники банка не могут видеть движение денежных средств по вашему банковскому счету
Что за ерунда. Конечно могут. И более того обязаны, иначе регулятор к ним меры примет.

Имя: Гость
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