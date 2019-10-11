11.10.2019 | 18:45

Мужчина лишился почти 650 тысяч рублей, накопленных на банковском счете с целью покупки нового автомобиля. Сейчас он понимает: сам виноват, что послушался незнакомца. Тот позвонил и представился сотрудником отдела безопасности финансового учреждения, сообщив, что пензенец может потерять свои сбережения, так как кто-то якобы пытается их перевести.

«Он предложил операцию: мне эти деньги нужно снять наличными и положить в другой банк либо на другой счет. Говорил он это все убедительно, я ему поверил», - рассказал потерпевший.

«Следуя инструкциям незнакомца, заявитель через банкомат в несколько приемов перечислил со своего банковского счета по указанным реквизитам 648 000 рублей. Когда деньги на его счете закончились, неизвестный предложил заявителю оформить кредит», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по Пензенской области Дмитрий Лимикин.

Только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в правоохранительные органы.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника и в то же время обращаются ко всем с убедительной просьбой не верить подобным звонкам, уточнять информацию лично в финансовом учреждении.

«Настоящие сотрудники банка не могут видеть движение денежных средств по вашему банковскому счету и никогда такую информацию не запрашивают. Позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники», - предупредил Дмитрий Лимикин.

Подобных случаев становится все больше - с начала 2019 года по ним возбуждено уже более 600 уголовных дел. Пензенцы добровольно переводили мошенникам от нескольких тысяч рублей до миллиона с лишним.