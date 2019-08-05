05.08.2019 | 10:29

В Кузнецке на скамье подсудимых оказались 63-летняя местная жительница и ее 28-летний сообщник, виновные в поджоге.

Инцидент произошел в 2017 году. Пенсионерка, конфликтовавшая с соседями, предложила знакомому оказать ей помощь в осуществлении мести: поджечь их баню. Цена услуги была 2 500 рублей. Мужчина согласился.

3 октября, в вечернее время, они встретились и приступили к делу. Кузнечанин приставил стремянку к забору, взял бутылку с горючей жидкостью и вставленным внутрь подожженным фитилем, которую ему передала сообщница, и бросил ее в стену бани.

Бутылка разбилась, жидкость расплескалась, воспламенилась, и баня загорелась. Однако месть вышла за рамки запланированного: огонь перекинулся и на стоявший рядом дом. В результате пожара сгорели обе постройки. Имущественный ущерб составил около 900 000 рублей.

На суде погорелец уточнил, что между ним и соседкой возник спор из-за земли и женщина неоднократно угрожала ему поджогом бани.

Служители Фемиды назначили злоумышленнице наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, ее сообщник получил 4 года 6 месяцев колонии общего режима, поскольку был признан виновным еще в ряде других преступлений. Кроме того, с них взыскали причиненный пожаром ущерб.

«Осужденная и ее защитник не согласились с судебным решением и, настаивая на невиновности, обжаловали приговор. Однако судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда пришла к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении поджога и оставила приговор без изменений», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.