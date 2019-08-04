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Криминал | Жителя Пензы будут судить за пьяное вождение экскаватора

04.08.2019|14:01
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В Никольском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного экскаваторщика. 32-летний мужчина - кстати, житель Пензы - средь бела дня ехал по дороге около села Казарка.

Оказалось, что нарушитель, во-первых, уже привлекался к уголовной ответственности, а во-вторых, ранее был лишен права управления транспортными средствами за пьяное вождение.

В отношении экскаваторщика возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

«Если вы стали очевидцем вождения автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства в состоянии опьянения, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного). Запомните приметы транспортного средства: его цвет, марку и регистрационный номер, а также приметы лица, управляющего им. Помните: возможно, ваша активная гражданская позиция поможет предотвратить беду!» - обратились к жителям Пензенской области в региональном управлении МВД России.

Источник — фото pixabay.com
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