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Криминал | Пензячка из-за доверчивости потеряла 74 000 рублей

26.07.2019|14:20
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В Пензе 38-летней местной жительнице наивность обошлась в крупную денежную сумму.

Женщине позвонил на сотовый незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил, что злоумышленники взломали личный кабинет горожанки на сайте и она вот-вот потеряет все свои сбережения.

Для сохранения денег собеседник предложил пензячке пройти к ближайшему банкомату и перечислить их на электронный кошелек, который он укажет.

Доверчивая горожанка последовала инструкциям. Она обналичила 93 000 рублей, из них 74 000 зачислила на счет, реквизиты которого сообщил незнакомец.

Когда пензячка поняла, что попалась на удочку мошенника, то обратилась в полицию.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

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