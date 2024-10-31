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Трейд-ин: как купить квартиру в домах «Рисана» без лишних хлопот

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Программа трейд-ин действует на квартиры во всех жилых комплексах строительной группы «Рисан».

Собственники могут продать существующую и приобрести новую рисановскую недвижимость без сторонних посредников, затрат и хлопот. Квартиры в жилых комплексах других девелоперов в рамках этой программы предложить нельзя, а в своих «Рисан» уверен, может ручаться за качество и смело показывать клиентам.

Сделки, когда жители квартир в проектах компании приобретают новую жилплощадь в ее же домах, не редкость. За 20 лет работы сформировался целый пул собственников, которые даже не рассматривают другие варианты. Команда «Рисана» ценит преданность и доверие клиентов, поэтому предложила вариант, как упростить подобные сделки.

Это может потребоваться, если перестала устраивать «маленькая, зато своя» и хочется приобрести квартиру большей площади (например, выросли требования к комфорту и видовым характеристикам или расширился состав семьи).

Трейд-ин: как купить квартиру в домах «Рисана» без лишних хлопот

Бывает и обратная ситуация: нужно разменять большую квартиру на две поменьше, к примеру родители приобретают отдельную жилплощадь для взрослого ребенка. Также предложение актуально тем, кто решил перебраться в проект классом выше или хотел бы жить в другом районе Пензы.

Запросы на приобретение квартир в проектах от «Рисана» продолжают поступать в офис продаж, даже когда дома полностью распроданы. Благодаря базе таких покупателей поиск клиента на вторичку не затянется надолго.

Менеджер бесплатно забронирует новую квартиру. Все сопровождение сделки он берет на себя. Опытный специалист проведет оценку рыночной стоимости старой квартиры, разместит ее на площадках объявлений и подберет потенциальных клиентов, покажет будущим собственникам, займется юридическими тонкостями и обеспечит чистоту сделки.

Удобно, что квартиру, выставленную на продажу, могут предлагать своим клиентам разные менеджеры отдела продаж, что повышает скорость сделки.

Узнать больше о сервисе можно на сайте risan-penza.ru, а бесплатно проконсультироваться насчет сделки по телефону 51-51-51. Менеджер ответит на все вопросы, в том числе о беспроцентной рассрочке и ипотеке.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

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