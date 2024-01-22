Три ЖК «Рисана» претендуют на звание лучших в Пензенской области

22.01.2024 | 18:39

Жилые комплексы Norwood, Upgrade и Holms Residence вышли в финал конкурса лучших решений в новостройках «ТОП ЖК - 2024» в региональных номинациях.

Так, в категории «Лучший жилой комплекс» в Пензенской области в число четырех претендентов на победу вошли Скандинавский квартал Norwood и Holms Residence, в номинации «Лучшее доступное жилье» - Квартал возможностей Upgrade. Награждение победителей и призеров региональных номинаций планируется в течение апреля - ноября.

Кроме того, Резиденция Holms отличилась на федеральном уровне: она включена в число 16 финалистов в номинации «Лучший жилой комплекс РФ». Объявление победителей состоится 28 февраля в рамках Российской строительной недели.

Участники конкурса «ТОП ЖК» получают статус «Лучший объект года» в соответствующей номинации и тем самым подтверждают соблюдение самых строгих стандартов качества на рынке жилья.

Подробнее о жилых комплексах «Рисан», вышедших в финал.

Скандинавский квартал Norwood строится на улице Измайлова. Первый дом уже сдан вместе с частью благоустройства. Всего запланировано 6 домов и 2 многоуровневых паркинга.

Особенность квартала - закрытые дворы и открытые общественные пространства. Между домами будет пролегать прогулочный пешеходный бульвар с фигурами животных и деревьями, а центром жилого комплекса станет площадь с качелями для мероприятий. На общественные зоны выходят коммерческие помещения - магазины и кафе. Кроме того, в квартале создан соседский центр, который начнет работу, когда заселится достаточно жителей.

Квартал Upgrade и его «семейное» продолжение Upgrade Family находятся в Дальнем Арбекове. В первой части квартала осталось всего несколько квартир. Больший выбор представлен в Upgrade Family.

Это дома с закрытыми дворами и подземными паркингами. Ниже квартала Upgrade Family будет проходить пешеходный бульвар, который соединится с набережной очищенного пруда - благоустроенной прогулочной зоной. Уже скоро там появятся вейк-парк, физкультурно-оздоровительный комплекс и пляжная зона.

Резиденция Holms строится на Западной Поляне - напротив Олимпийской аллеи и рядом с парком «Союз», благоустроенным «Рисаном». Это первый премиальный проект компании, и в нем все будет продумано в мельчайших деталях.

К примеру, предусмотрены сервисный вход для ремонтных бригад и обслуживающего персонала, собственный тренажерный зал для жильцов и даже груминг-комната для питомцев. Для обеспечения уровня комфорта как в 5-звездочном отеле создана специальная структура «Рисан Ассистент».

Узнать больше о любом проекте «Рисана» можно по телефону 51-51-51 и на сайте risan-penza.ru.

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