«Рисан» запустил трейд-ин для пензенцев

27.07.2022 | 16:20

Строительная группа «Рисан» запустила трейд-ин в Пензе. Теперь собственники квартир в домах компании смогут продать существующую и приобрести новую рисановскую недвижимость без сторонних посредников, затрат и хлопот.

Сделки, когда жители квартир в проектах компании приобретают новую жилплощадь также в ее домах, не редкость. За 20 лет работы сформировался целый пул собственников, которые даже не рассматривают другие варианты. Команда «Рисана» ценит преданность и доверие клиентов и теперь представила решение, чтобы сделать подобные сделки проще.

Это может потребоваться, если перестала устраивать «маленькая, зато своя» и хочется приобрести квартиру большей площади, например если выросли требования к комфорту и видовым характеристикам или расширился состав семьи.

Бывает и обратная ситуация: нужно разменять большую квартиру на две поменьше, к примеру родители приобретают отдельную жилплощадь для взрослого ребенка. Также предложение актуально для тех, кто решил перебраться в проект классом выше или хотел бы жить в другом районе Пензы.

Запросы на приобретение квартир в проектах от «Рисана» продолжают поступать в офис продаж, даже когда дома полностью распроданы. Благодаря базе таких покупателей поиск клиента на вторичку не затянется надолго. Тем не менее менеджер бесплатно забронирует новую квартиру на срок до 90 дней.

Все сопровождение сделки он берет на себя. Опытный специалист проведет оценку рыночной стоимости старой квартиры, разместит на площадках объявлений и подберет потенциальных клиентов, покажет ее будущим собственникам, займется юридическими тонкостями и обеспечит чистоту сделки.

Удобно, что для клиентов действует режим одного окна: один и тот же персональный менеджер будет заниматься продажей старой квартиры и подбором новой. Он сможет руководить всем процессом от начала до конца с максимальным погружением в ситуацию и предложит наиболее гибкие возможности.

Связаться со специалистом можно уже сейчас по телефону 51-51-51. Он ответит на все вопросы и при необходимости проконсультирует по возможностям рассрочки и ипотеки.