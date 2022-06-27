«Рисан» на 20-летие привезет звезд и устроит шоу для всего города

27.06.2022 | 09:33

«Рисан» отмечает 20-летие. Команда принимает поздравления и готовит масштабный праздник для своих жителей и других пензенцев.

Строительная группа «Рисан» основана в 2002 году и вот уже два десятилетия меняет среду для жизни в Пензе. Введено около 700 000 кв. метров жилой и коммерческой недвижимости, а в данный момент одновременно строится свыше 400 000 кв. метров. Несколько проектов в разных районах города находятся на стадии выхода на рынок - пензенцы уже сейчас проявляют к ним большой интерес.

Среди реализованных жилых комплексов - «Триумф», «Три тополя», «Ближняя Веселовка» и «Олимп», еще два на заключительном этапе - «Квартет» и «Новые сады». Также создано два парка - Времен и «Союз», возведено два детских сада. Еще один детсад, в Арбекове, и четыре жилых квартала сейчас в активной стадии строительства: «Зеландия», Upgrade, Kontinent и Norwood.

«Рисан» запустил сайт, посвященный 20-летию бренда: risan20.ru. Там можно больше узнать о компании, команде сотрудников и достижениях.

12 августа девелопер приглашает своих жителей на масштабный концерт на самой большой площадке города. Даже она не сможет вместить всех, ведь в сданных домах «Рисан» уже более 7 000 квартир. Поэтому разработан механизм, который позволит получить билеты на торжество желающим - только жителям. Таким образом компания выражает признательность тем, кто выбрал ее и вдохновляет на новые проекты. Подробности на юбилейном сайте.

Хедлайнерами вечера станут Леонид Агутин и Анжелика Варум. Выбрали артистов, песни которых любимы разными поколениями, их знают наизусть. Они подарят жителям комплексов компании свои лучшие и самые известные мелодии. Клиенты и сотрудники будут вместе танцевать под хиты и подпевать популярным строчкам.

Кроме того, в программе вечера масштабное лазерное шоу, которое несколько месяцев создавалось специально для «Рисана» по проработанному сценарию и с использованием самых совершенных технических средств.

До начала концерта скучать не придется, выступит известная пензенская кавер-группа, и состоится розыгрыш подарков от компании.

После окончания шоу-программы в «Дизель-Арене» торжества не закончатся. Одновременно на семи площадках в Пензе состоится фейерверк. Он будет запущен во всех заселенных жилых комплексах компании: «Фаворит», «Олимп», «Квартет», «Новые сады», «Ближняя Веселовка», «Три тополя», «Триумф». Любоваться им смогут жители в разных районах Пензы благодаря выигрышному расположению проектов.

Таким образом, 20-летие компании станет ярким событием не только для ее клиентов, но и для всех горожан.

Следить за новостями можно на сайте risan-penza.ru.