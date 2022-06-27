Сетевое издание|18+|Понедельник|27 июн 2022|14:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Город

«Рисан» на 20-летие привезет звезд и устроит шоу для всего города

Печать
Telegram

«Рисан» отмечает 20-летие. Команда принимает поздравления и готовит масштабный праздник для своих жителей и других пензенцев.

Строительная группа «Рисан» основана в 2002 году и вот уже два десятилетия меняет среду для жизни в Пензе. Введено около 700 000 кв. метров жилой и коммерческой недвижимости, а в данный момент одновременно строится свыше 400 000 кв. метров. Несколько проектов в разных районах города находятся на стадии выхода на рынок - пензенцы уже сейчас проявляют к ним большой интерес.

Среди реализованных жилых комплексов - «Триумф», «Три тополя», «Ближняя Веселовка» и «Олимп», еще два на заключительном этапе - «Квартет» и «Новые сады». Также создано два парка - Времен и «Союз», возведено два детских сада. Еще один детсад, в Арбекове, и четыре жилых квартала сейчас в активной стадии строительства: «Зеландия», Upgrade, Kontinent и Norwood.

«Рисан» запустил сайт, посвященный 20-летию бренда: risan20.ru. Там можно больше узнать о компании, команде сотрудников и достижениях.

12 августа девелопер приглашает своих жителей на масштабный концерт на самой большой площадке города. Даже она не сможет вместить всех, ведь в сданных домах «Рисан» уже более 7 000 квартир. Поэтому разработан механизм, который позволит получить билеты на торжество желающим - только жителям. Таким образом компания выражает признательность тем, кто выбрал ее и вдохновляет на новые проекты. Подробности на юбилейном сайте.

Хедлайнерами вечера станут Леонид Агутин и Анжелика Варум. Выбрали артистов, песни которых любимы разными поколениями, их знают наизусть. Они подарят жителям комплексов компании свои лучшие и самые известные мелодии. Клиенты и сотрудники будут вместе танцевать под хиты и подпевать популярным строчкам.

Кроме того, в программе вечера масштабное лазерное шоу, которое несколько месяцев создавалось специально для «Рисана» по проработанному сценарию и с использованием самых совершенных технических средств.

До начала концерта скучать не придется, выступит известная пензенская кавер-группа, и состоится розыгрыш подарков от компании.

После окончания шоу-программы в «Дизель-Арене» торжества не закончатся. Одновременно на семи площадках в Пензе состоится фейерверк. Он будет запущен во всех заселенных жилых комплексах компании: «Фаворит», «Олимп», «Квартет», «Новые сады», «Ближняя Веселовка», «Три тополя», «Триумф». Любоваться им смогут жители в разных районах Пензы благодаря выигрышному расположению проектов.

Таким образом, 20-летие компании станет ярким событием не только для ее клиентов, но и для всех горожан.

Следить за новостями можно на сайте risan-penza.ru.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте