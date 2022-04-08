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Город

Пензенский парк «Союз» поставили в пример застройщикам со всей страны

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Генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол рассказал о парке «Союз», который компания подарила городу в прошлом году, на выставке-конференции по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeasonExpo, которая состоялась в Москве.

В начале выступления руководитель компании отметил, что семь лет назад, когда он возглавил «Рисан», был принципиально изменен подход к благоустройству: изучен опыт других городов, собрана сильная и талантливая команда и принято решение строить дома с красивой территорией.

«Мы стали больше земли, которая для строителей очень дорогая, отдавать под благоустройство. С каждым новым домом мы стремились лучше понять, что нужно жителям, выстраивать концепцию. Один из районов, где мы строим, - это Западная Поляна. Мы понимали, что нужно распространять благоустройство на прилегающую территорию, ведь мы любим Пензу и у города на это не так много денег. Мы приняли решение ежегодно выделять бюджет на внешние территории для города Пензы. «Союз» - уже второй наш парк», - сказал он.

Сергей Лисовол отметил, что для создания самого большого веревочного парка в Поволжье в Пензу пригласили одну из ведущих компаний этой сферы - и цель была достигнута: в парке протянули почти 900 метров веревочных трасс для детей и взрослых.

Здесь создали зону для малышей и спортивную площадку - все из натуральных материалов и интегрировано в аллею. Не забыли и про круглогодичный туалет, который почему-то часто не учитывают при благоустройстве территорий. Нашли бизнес, который взялся разместить там экокафе, вписанное в общую концепцию.

«Зачем мы благоустраиваем парки? Это некая дань городу, в котором мы строим и зарабатываем деньги. Это и своеобразная реклама: люди, которые видят, как мы делаем бесплатные общественные зоны, невольно задумываются, как же мы тогда создаем пространства внутри своих жилых комплексов», - пояснил гендиректор «Рисан».

Он добавил, что во всех городах необходим симбиоз и диалог власти и девелоперов.

«Власть всегда должна разговаривать с застройщиками, приглашать на все свои разработки, чтобы объединить усилия. Не могут город и застройщик жить отдельно», - подчеркнул Сергей Лисовол.

Рядом с парком «Союз» находятся три жилых комплекса от «Рисана». Это завершенные проекты «Фаворит» и «Олимп», а также строящийся квартал Kontinent, узнать о котором можно на сайте.

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