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Город

«Рисан» досрочно сдаст последний дом комплекса «Новые сады»

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Стабильность, надежность и высокое качество в любых условиях: строительная группа «Рисан» - флагман отрасли в Пензенской области продолжает создавать в городе современные жилые комплексы. Близятся к финалу работы на последнем, пятом доме комплекса «Новые сады».

«Мы его завершаем в июне и передаем ключи досрочно на полгода. Как всегда, это «фишка» «Рисана»: мы строим дома раньше срока, для того чтобы жители въехали, побыстрее сделали ремонт и стали жить», - рассказал генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

В «Новых садах» заранее позаботились о необходимой инфраструктуре. Здесь будет обустроен современный двор с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и разнообразными растениями. Прямо во дворе жилого комплекса работает детский сад, который тоже построил «Рисан».

Годами налаженные технологические процессы помогают компании не зависеть от экономической ситуации и соблюдать ранее принятые обязательства.

«Нашей компании - 20 лет, и мы за 20 лет подобрали настолько преданных и надежных партнеров, что у нас все стройки закомплектованы на 100%. И не только материалами, но и специалистами, которые выполняют данные виды работ», - отметил Сергей Лисовол.

«Рисан» готовится выводить на рынок жилья новые очереди строительства и яркие революционные проекты, чем компания всегда отличалась и выгодно выделялась в глазах своих клиентов.

На стадии активного строительства - шесть жилых комплексов в разных районах Пензы. По итогам прошлого года «Рисан» в четвертый раз получил золотой знак общественного контроля «Надежный застройщик России».

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