Началась выдача ключей в третьем доме «Квартета» от СГ «Рисан»

17.01.2022 | 14:23

Новый год для 265 пензенских семей начинается с приятного события. 17 января стартовала выдача ключей от квартир в третьем доме ЖК «Квартет».

Строительная группа «Рисан» по традиции обеспечила сдачу раньше срока - в конце прошлого года, а теперь начинается процесс приемки квартир. Изначально, по проектной документации, передача ключей планировалась только в мае.

Заветные ключи семьи получат в ближайшие несколько дней. Еще приятнее этот волнующий момент делают полезные подарки от «Рисана» каждой семье и скидки от партнеров на услуги и товары, необходимые для ремонта. Весь процесс проходит в режиме одного окна, с соблюдением мер предосторожности и в назначенное каждому собственнику время.

Сам дом похож на первые два в проекте: безбарьерная среда, прозрачные сквозные входные группы, 100-метровый холл, где есть комната матери и ребенка, санузел для жителей и лапомойка для их собак.

Впервые здесь реализована раздельная колясочная и велосипедная - ранее это было одно помещение. Продумана и зона хранения уличных игрушек, если жителям не захочется поднимать в квартиру формочки или грузовик, побывавшие в песочнице.

Дизайн холлов заслуживает отдельного внимания: помещение украшают стемалитовые панели в зоне лифтов, зеркало от пола до потолка, продуманная навигация - все в строго определенной цветовой гамме, которая у каждого из домов особенная.

На контрастной стене появилась световая инсталляция со знаменитой рок-группой. Еще два всемирно известных квартета украшают холлы первого и второго домов.

Вместе с домом сдан и новый двор. В нем реализован игровой комплекс, не имеющий аналогов во всей практике «Рисана». Эта зона включает шесть блоков, отделенных друг от друга стенками. В каждом из них предусмотрено свое наполнение, развивающее ловкость, силу, воображение и чувство баланса: сетки, паутинки, скалодром. Дополняют детское пространство двора качели и балансиры из дерева.

Геопластика уже есть на территории, но она неизменно пользуется успехом у юных жителей, поэтому в третьем дворе появилась еще одна: протяженная, с выраженными спусками и подъемами и покрытием из резиновой крошки.

Кстати, здесь воплощена передовая концепция «Двор без машин»: это обеспечивает жителям безопасное и экологичное пространство для отдыха. Проект предусматривает видеонаблюдение и охранную систему с тремя рубежами защиты.

В финальном доме осталось менее 10% квартир. Среди них видовые с панорамой на центр города, который от «Квартета» в нескольких минутах. Выбрать и забронировать свою можно на персональной консультации в отделе продаж. Достаточно позвонить по номеру 51-51-51.