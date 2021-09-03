В Пензе открыты продажи финальной очереди квартала Kontinent

03.09.2021 | 11:37

В Пензе открылись продажи финальной, третьей, очереди продаж в квартале бизнес-класса Kontinent. Проект на Западной Поляне реализует строительная группа «Рисан».

Финальная очередь - это две башни, соединенные стилобатом, которые появятся вдоль улицы Мира. 12-этажная получила название «Европа», а 17-этажная - «Азия». Площадь однокомнатных квартир здесь начинается примерно от 46 кв. м. Есть и просторные трехкомнатные - площадью свыше 100 кв. м.

Первый этаж - общее лобби площадью более 350 кв. м с дизайном в стиле Европы и Азии с отсылками к их особенностям и культуре. Здесь можно будет организовывать встречи и переговоры, с комфортом проводить время в ожидании.

4-метровые потолки с прозрачным куполом, прозрачные входные группы и необычные светильники добавят пространству света и объема. Вход без ступеней сделает легким перемещение с коляской, велосипедом или самокатом. В зонах для отдыха и встреч установят мягкие кресла.

Также в холле предусмотрены колясочные и комнаты для хранения велосипедов. Таким образом, жителям комплекса не придется поднимать их на этаж и занимать место в квартирах.

В башне «Азия» представлены особенные планировки High Flat и Sky Flat. Квартиры на последних этажах башен пользуются большим спросом: покупателей привлекают потолки высотой 3,2 м, окна в 2,1 м, отсутствие соседей сверху и виды на город с высоты, недоступной другим.

Так, с холма Западной Поляны открывается вид на широкую городскую панораму, захватывающую центр и Арбеково. По задумке авторов проекта, это зрелище будет каждый день вдохновлять жителей комплекса на новые свершения и производить неизгладимое впечатление на гостей.

В этой очереди строительства также предусмотрен собственный подземный паркинг с доступом на лифте и отдельным въездом.

Забронировать квартиру в квартале Kontinent можно на персональной консультации с менеджером по телефону 51-51-51.