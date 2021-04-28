«Рисан» создает парки во дворах своих жилых комплексов

28.04.2021 | 17:41

Строительная группа «Рисан» известна современным и продуманным благоустройством своих жилых комплексов. Следуя тренду на биофильную архитектуру, компания использует в пространствах много природных материалов, натуральных цветов, а значительная часть площади отдается под озеленение.

И под ним понимают не только аккуратные сочные газоны, на которых так приятно расстелить плед и устроить мини-пикник. В новых дворах «Рисан» предусматривает разнообразное многоуровневое озеленение: здесь найдется место и цветам, и кустарникам, и высоким взрослым деревьям, многие из которых доставляют специально из лучших зарубежных питомников.

При этом ландшафтные дизайнеры делают ставку на разнообразие и использование деревьев, нетипичных для большинства внутридворовых территорий.

Так, например, в «Фаворите 2.0» одним из новых зеленых «жителей» станет конский каштан: его раскидистая крона и белая пена пышных соцветий весной станут украшением двора. Летом медовым ароматом воздух наполнит крупнолистная липа, а красный и зеленый клены добавят красок осенью. Двор будет нескучным даже зимой - благодаря хвойной горной сосне.

В «Олимпе» уже совсем скоро начнут высаживать вязы, липы и клены, в тени которых будет идеально уединиться с книжкой. Необычной для компании станет высадка березы - несколько таких деревьев уже растут за периметром комплекса, и молодое отлично впишется. Цветовое решение проекта круглый год будут поддерживать пушистые голубые ели.

Во втором дворе «Квартета» новые деревья тоже появятся уже в этом году. Изюминкой двора станет ароматная корейская пихта - вечнозеленое дерево. Яркий красный клен будет гармонировать с фасадами нового дома, а дополнят композицию каштаны и липы.

Озеленение - неочевидный на первый взгляд параметр, и, приходя в гости к друзьям из других жилых комплексов или в дома старой застройки, жители наверняка замечают контраст.

Выбирать квартиру лучше там, где будет приятно гулять, играть с ребенком, наслаждаться любой погодой и быть близко к природе, оставаясь в городе. Получить консультацию по приобретению квартиры в любом из проектов строительной группы «Рисан» в разных районах города можно по номеру 51-51-51.