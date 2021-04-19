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Город

Новый двор «Квартета» станет местом для игр и развития детей

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Утверждено благоустройство второго двора жилого комплекса «Квартет» на ГПЗ-24 от строительной группы «Рисан».

Как уже известно, двор этого комплекса комфорткласса свободен от автомобилей, что само по себе располагает к прогулкам: тишина, чистый воздух, много места и безопасность. А мягкие резиновые покрытия сделают площадки безопаснее.

Между вторым и третьим домами будет продолжено уже реализованное благоустройство; объекты не дублируются, в этой части появится что-то новое. Основная часть территории уже сдана: здесь есть площадь для праздников, много качелей для взрослых и лежаки, сцена с 12-метровым эквалайзером, спортивная площадка и дорожка для бега, зона барбекю, беседки, детская площадка с игровой геопластикой и игрушечным экскаватором и огромная сетка для лазания.

Шумные места удалены от домов - звуки соседских футбольных матчей не помешают отдыху. Новый двор будет тихим и интересным детям разного возраста и их родителям. Игровые зоны комплекса всесезонные. Они созданы в концепции PlayHub: элементы развивают ловкость и выносливость, воображение и умение общаться.

Детсадовцы наверняка захотят проводить побольше времени в песочнице, с легкостью освоят качалки и карусель. Дети постарше полюбят кататься с горки и прыгать по фигурам из резиновой крошки. Кроме того, «Рисан» поощряет интерес к спорту: во дворе появится зона для воркаута с необычным тренажером «подвесные колокола». Подростки и родители откроют для себя новые упражнения на разные группы мышц.

Элементы благоустройства будут выполнены преимущественно из дерева с сохранением натуральных цветов, а двор будет насыщен растениями. Здесь предусмотрели многоуровневое озеленение с разнообразными деревьями, кустарниками, цветами и ухоженным сочным газоном. Будет приятно полежать с книжкой, расстелив плед, или заняться йогой на свежем воздухе.

Второе строение сдается одновременно с двором уже в этом году, и в нем остались последние четыре квартиры - двухспальные и трехспальные. Они отлично подойдут семье с детьми. Узнать больше можно на сайте или по телефону 51-51-51.

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