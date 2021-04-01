Город

Не только квартира: зачем покупать кладовые и места в паркинге

Печать

Задумавшись о новом жилье, люди зачастую размышляют лишь о будущей квартире: в каком районе она будет расположена, сколько квадратных метров, классическая планировка или евроформат. Вместе с тем на рынке недвижимости становится все больше проектов, где можно приобрести не только жилые квадратные метры.

Такие предложения есть, в частности, в портфеле строительной группы «Рисан». Речь идет о машино-местах в подземном паркинге и кладовых. Стоит разобраться, зачем нужны эти дополнительные приобретения жителям и почему они становятся популярными.

Кладовые иногда встречались даже в постройках советских лет, но широкое распространение получили только сейчас. Все меньше людей используют лоджии как место для хранения из-за тренда на функциональность пространства и распространения панорамного остекления. Вместо этого там обустраивают места для работы и спокойного отдыха.

Антресоли в современных дизайнах тоже почти не встречаются, но вопрос хранения никуда не пропадает. Девелоперы реагируют на запросы клиентов и предусматривают кладовые на этаже с квартирой или на цокольном уровне дома - там выше потолки и больше габариты. Причем площадь зависит от запросов клиентов: в домах от СГ «Рисан» она может варьироваться в среднем от 3 до 20 кв. метров.

Подземные паркинги тоже стали ответом времени: дворы-парковки уходят в прошлое, это пространство хочется использовать для прогулок и игр с детьми. Места для машин все чаще выносят за периметр жилья. Сказывается также запрос на комфорт и экономию времени - в паркинг можно за пару минут спуститься прямо на лифте, искать свободное место не требуется, а автомобиль в тепле и под охраной.

Кроме того, наличие подземного паркинга подчеркивает класс жилья. Растущий спрос и стремление обеспечить комфорт приводят к тому, что подземный паркинг предусматривают в проектах, несмотря на высокую себестоимость строительства.

Квартира уже сама по себе крупная покупка, поэтому дополнительные элементы комфорта кажутся порой роскошью. Однако при ближайшем рассмотрении они оказываются выгодным приобретением.

Чтобы сделать кладовые и места в паркинге доступнее, запущены акции, которые распространяются на ряд предложений: в 10-м строении жилого комплекса «Фаворит», финальной очереди «Олимпа» и квартале Upgrade.

Узнать о них больше можно по номеру 51-51-51. Обзавестись машино-местом и кладовой можно как при покупке квартиры, так и позже - на любом этапе, даже после сдачи дома. Однако предложение ограничено.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте