Не только квартира: зачем покупать кладовые и места в паркинге

01.04.2021 | 16:14

Задумавшись о новом жилье, люди зачастую размышляют лишь о будущей квартире: в каком районе она будет расположена, сколько квадратных метров, классическая планировка или евроформат. Вместе с тем на рынке недвижимости становится все больше проектов, где можно приобрести не только жилые квадратные метры.

Такие предложения есть, в частности, в портфеле строительной группы «Рисан». Речь идет о машино-местах в подземном паркинге и кладовых. Стоит разобраться, зачем нужны эти дополнительные приобретения жителям и почему они становятся популярными.

Кладовые иногда встречались даже в постройках советских лет, но широкое распространение получили только сейчас. Все меньше людей используют лоджии как место для хранения из-за тренда на функциональность пространства и распространения панорамного остекления. Вместо этого там обустраивают места для работы и спокойного отдыха.

Антресоли в современных дизайнах тоже почти не встречаются, но вопрос хранения никуда не пропадает. Девелоперы реагируют на запросы клиентов и предусматривают кладовые на этаже с квартирой или на цокольном уровне дома - там выше потолки и больше габариты. Причем площадь зависит от запросов клиентов: в домах от СГ «Рисан» она может варьироваться в среднем от 3 до 20 кв. метров.

Подземные паркинги тоже стали ответом времени: дворы-парковки уходят в прошлое, это пространство хочется использовать для прогулок и игр с детьми. Места для машин все чаще выносят за периметр жилья. Сказывается также запрос на комфорт и экономию времени - в паркинг можно за пару минут спуститься прямо на лифте, искать свободное место не требуется, а автомобиль в тепле и под охраной.

Кроме того, наличие подземного паркинга подчеркивает класс жилья. Растущий спрос и стремление обеспечить комфорт приводят к тому, что подземный паркинг предусматривают в проектах, несмотря на высокую себестоимость строительства.

Квартира уже сама по себе крупная покупка, поэтому дополнительные элементы комфорта кажутся порой роскошью. Однако при ближайшем рассмотрении они оказываются выгодным приобретением.

Чтобы сделать кладовые и места в паркинге доступнее, запущены акции, которые распространяются на ряд предложений: в 10-м строении жилого комплекса «Фаворит», финальной очереди «Олимпа» и квартале Upgrade.

Узнать о них больше можно по номеру 51-51-51. Обзавестись машино-местом и кладовой можно как при покупке квартиры, так и позже - на любом этапе, даже после сдачи дома. Однако предложение ограничено.