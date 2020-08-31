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Город

Два дома «Ближней Веселовки» будут сданы в следующем году

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Два многоквартирных дома в жилом комплексе «Ближняя Веселовка» будут сданы уже совсем скоро, в 2021 году.

Трехподъездный седьмой дом готов, по данным на август, на 40%. Он будет сдан чуть раньше соседнего - в II квартале 2021 года. Застройщик прикладывает все усилия к тому, чтобы это радостное для 130 семей событие произошло как можно скорее.

Шестой дом тоже строится активными темпами и растет на глазах. Он готов на 7%. Четырехподъездное здание планируется ввести в эксплуатацию не позднее, чем в IV квартале 2021 года. В этом строении жилого комплекса будет 169 квартир.

Этот дом будет соседствовать с детским садом, который планируется ввести в строй этой зимой. Можно поспать подольше и отвести малыша в садик за 5 минут по пути на работу.

Шестое и седьмое строения - возможность приобрести новую квартиру в кирпичном жилом комплексе «Ближняя Веселовка». С каждым годом строительства ЖК становится комфортнее, а благоустройство его территории интереснее.

Новые дома будут похожи на восьмое строение жилого комплекса: там обустроят прозрачные входные группы, качественные стальные двери и функциональные планировки на любой вкус. На данный момент доступно много вариантов и можно подобрать идеальную квартиру нужной площади и на желаемом этаже.

Получить более подробную информацию и записаться на экскурсию по жилому комплексу можно по номеру 51-51-51. В офисе продаж «Ближняя Веселовка» специалисты проконсультируют по всем вопросам, а прогулка по территории и наблюдение за строительством вашего будущего дома наверняка не оставит равнодушным.

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