Новый двор «Фаворита» обретает очертания

19.06.2020 | 15:47

Новое строение жилого комплекса «Фаворит» от строительной группы «Рисан» на Западной Поляне в Пензе будет сдано уже этим летом вместе с двором-парком, благоустройство которого сейчас активно идет.

Часть элементов уже установлена, в том числе и самый крупный - длинная изогнутая пергола, которая не будет создавать плотную тень, но подарит защиту от солнца и легкую прохладу. Вскоре под ее крышей появятся качели, гамаки, столики и скамейки.

Уже почти готово игровое пространство с домиками, игровым комплексом, каруселями, сетками для лазания и качелями разных видов. Здесь могут побегать и порезвиться дети разного возраста - места хватит всем.

Предусмотрен даже искусственный рельеф, с которым догонялки и «царь горы» станут любимыми играми юных жителей. А чтобы детство было безопасным и обошлось без синяков и ссадин, уложено специальное антитравматическое резиновое покрытие. Оно мягкое и слегка пружинит, так что падения во время активных игр не страшны.

Во дворе много места отведено под газон и деревья. Гулять приятнее, когда вокруг зеленеют липы, клены, рябина и сирень. Они наполняют воздух тонким ароматом и создают вокруг себя кружевную тень, в которой так приятно посидеть с книгой из уличной библиотеки.

Двор станет комфортным местом не только для отдыха и игры, но и для работы и учебы на свежем воздухе. В work-зоне с навесом от солнца уже совсем скоро появятся места с розетками для ноутбуков и других гаджетов. Удобства для работы на улице и просмотра фильмов под открытым небом добавит бесплатный Wi-Fi.

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