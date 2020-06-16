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Город

«Ближняя Веселовка» становится больше

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В жилом комплексе «Ближняя Веселовка» началось возведение нового строения. После его ввода в эксплуатацию еще больше семей смогут приобрести собственное жилье в Пензе - в 12 минутах от центра города, но вдали от шумных магистралей.

Новый дом будет кирпичным, как и предыдущие. Теплые и экологичные здания с собственной котельной - существенное преимущество этого жилого комплекса, а высокая энергоэффективность позволит экономить на оплате коммунальных услуг.

Седьмое строение будет сдано меньше чем через год. Дом строится ударными темпами: работы ведутся уже на уровне седьмого этажа.

Старт продаж намечен на ближайшее время. Чтобы его не пропустить, можно оставить предварительную заявку по номеру 51-51-51. Следует помнить, что самые доступные цены действуют именно на начальном этапе строительства.

Кроме того, на территории жилого комплекса завершается создание собственного офиса продаж. Совсем скоро жителям этого и ближайших микрорайонов станет еще удобнее получить консультации, сократив поездки до минимума.

Персональный менеджер познакомит клиентов с жилым комплексом в целом, расскажет о его характеристиках и инфраструктуре, проведет экскурсию по территории.

Кроме того, потенциальным покупателям бесплатно предоставляются консультации ипотечного брокера. Специалист просчитает наиболее выгодные условия ипотеки в разных банках, поможет собрать пакет документов и сам отправит его на рассмотрение.

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