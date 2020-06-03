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На базе ЖК «Олимп» в Пензе создан первый в регионе технорум

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Первый в Пензе технорум создан на базе строящегося жилого комплекса бизнес-класса «Олимп» от строительной группы «Рисан». Выставочное пространство занимает площадь более 55 метров. В нем собрано 20 образцов и макетов, которые позволяют взглянуть изнутри на технологии строительства. Их дополняют наглядные пособия с инфографикой.

Технорум предназначен для демонстрации инженерных решений и подтверждения заявляемых характеристик проекта. Компания ручается за качество и готова показать то, что обычно скрыто от глаз.

Каждый элемент представлен в разрезе. Например, можно оценить устройство стальной двери, ее утепление и шумоизоляцию, убедиться, что в пластиковых окнах заявленное количество камер, и увидеть, как выглядит внутри радиатор отопления.

Один из самых интересных экспонатов - система навесного вентилируемого фасада. Это передовое решение, которое применяется в жилом комплексе. Фасад состоит из нескольких слоев, показанных на макете в натуральную величину. Между утеплителем и минераловатной плитой есть вентилируемый зазор, обеспечивающий циркуляцию воздуха, что предотвращает появление влаги и конденсата.

Необычно выглядят элементы технорума, рассказывающие о системе отопления. Это прозрачные участки пола, сквозь которые видна двухтрубная поквартирная разводка, проходящая в полу. Ее существенное преимущество - отсутствие труб на стенах, а значит, свобода дизайнерских решений.

В ближайшее время посетителям станут доступны видеоролики о каждом элементе, где специалист рассказывает о них простым и доступным языком. Так технорум превратится в интерактивный музей.

Посетить его можно совершенно бесплатно. Записаться на экскурсию можно по телефону 51-51-51.

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