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Эксперт разъяснил пензенцам, что такое энергоэффективность зданий

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Строительная группа «Рисан» регулярно принимает вопросы от жителей к своим сотрудникам, специализирующимся на тех или иных отраслях. Сразу нескольких людей заинтересовал такой показатель как энергоэфективность жилых домов.

«Класс энергоэффективности здания - это показатель, который отражает то, как оно расходует тепловую и электрическую энергию в процессе эксплуатации. Если многоквартирному дому присвоен высокий класс энергоэффективности, затраты жителей на оплату коммунальных услуг снижаются», - пояснил ведущий инженер строительного контроля Руслан Масленников.

Он отметил, что существует пять основных классов: A, B, C, D и Е, где А - высший, Е - низший.

«Для новых зданий класс энергоэффективности зависит от утепления, толщины стен и материалов», - уточнил специалист.

Руслан Масленников добавил, что все жилые комплексы строительной группы «Рисан» обладают отличными показателями по энергоэффективности, например, в «Квартете» и «Ближней Веселовке» он высочайший - А+.

Посмотреть класс энергоэффективности строящегося дома можно в проектной документации на сайте застройщика, в дальнейшем этот показатель подтверждает экспертиза.

Также узнать об энергоэффективности своего будущего жилья и других его особенностях можно у персонального менеджера по номеру 51-51-51. Он поможет определиться с выбором квартиры, проведет онлайн-консультацию и видеоэкскурсию.

Хотя с 9 по 11 мая у россиян длинные выходные, менеджеры остаются на связи все эти дни. Центральный офис продаж строительной группы «Рисан» 8 мая работает с 9:00 до 16:00, а с 12 мая - в обычном режиме.

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