Сетевое издание|18+|Четверг|9 апр 2020|11:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  81.28  |  $  74.72

Город | Пензенцам предлагают вложиться в недвижимость

09.04.2020|10:37
Печать

Независимо от того, как ведет себя рынок, вложения в недвижимость остаются одними из самых надежных и прибыльных форм инвестиций. Стоимость квартир в долгосрочной перспективе стабильно растет. Такие вложения более стабильны, чем рынок акций или валюты.

В период экономических потрясений на фоне падения курса рубля традиционно растет интерес к квартирам на первичном рынке именно как к вложению средств. Особенно выгодно покупать квартиры на начальном этапе строительства дома - чем раньше, тем лучше. Это связано с тем, что цена квадратного метра по мере строительства увеличивается: минимальная на старте продаж, максимальная при сдаче.

Жителям Пензы может быть интересно вложение средств в квартиры от строительной группы «Рисан». Сейчас приобрести квадратные метры можно в жилых комплексах «Новые сады», «Квартет», «Олимп», «Фаворит», «Ближняя Веселовка».

Ценность жилья от компании «Рисан» стабильно растет. Например, в строящемся комплексе бизнес-класса «Олимп» стоимость видовой двухкомнатной квартиры со старта продаж за 10 месяцев выросла почти на 1 млн рублей.

Инвестиционная привлекательность достигается благодаря множеству факторов. Один из важнейших - репутация, которая формируется годами. «Рисан» на рынке с 2002 года и ни разу не срывал сроки строительства. Покупатели могут оценить состояние и качество объектов, сданных 5 или 10 лет назад.

Визитной карточкой стало качественное и современное благоустройство: дворы-парки, обновленное близлежащее пространство. Например, в семейном жилом комплексе «Новые сады» детский сад построен прямо на его территории, что придало квартирам дополнительную ценность.

Особое внимание уделяется планировкам: в них вообще нет лишнего - «Рисан» добивается функциональности каждого метра, удобного расположения комнат и грамотного зонирования. Деловая аудитория особенно ценит расположение жилых комплексов: они находятся в районах с хорошей транспортной инфраструктурой, а добраться до центра города можно за несколько минут.

Персональную консультацию можно получить полностью в режиме онлайн. Для начала следует позвонить по телефону 8 (8412) 51-51-51. Менеджер ответит на все интересующие вопросы. Затем консультацию можно будет продолжить в любом удобном приложении: Skype, WhatsApp, Viber или Telegram. Клиенты получат интересующие планировки и видеоэкскурсии по жилым комплексам.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте