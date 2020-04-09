09.04.2020 | 10:37

Независимо от того, как ведет себя рынок, вложения в недвижимость остаются одними из самых надежных и прибыльных форм инвестиций. Стоимость квартир в долгосрочной перспективе стабильно растет. Такие вложения более стабильны, чем рынок акций или валюты.

В период экономических потрясений на фоне падения курса рубля традиционно растет интерес к квартирам на первичном рынке именно как к вложению средств. Особенно выгодно покупать квартиры на начальном этапе строительства дома - чем раньше, тем лучше. Это связано с тем, что цена квадратного метра по мере строительства увеличивается: минимальная на старте продаж, максимальная при сдаче.

Жителям Пензы может быть интересно вложение средств в квартиры от строительной группы «Рисан». Сейчас приобрести квадратные метры можно в жилых комплексах «Новые сады», «Квартет», «Олимп», «Фаворит», «Ближняя Веселовка».

Ценность жилья от компании «Рисан» стабильно растет. Например, в строящемся комплексе бизнес-класса «Олимп» стоимость видовой двухкомнатной квартиры со старта продаж за 10 месяцев выросла почти на 1 млн рублей.

Инвестиционная привлекательность достигается благодаря множеству факторов. Один из важнейших - репутация, которая формируется годами. «Рисан» на рынке с 2002 года и ни разу не срывал сроки строительства. Покупатели могут оценить состояние и качество объектов, сданных 5 или 10 лет назад.

Визитной карточкой стало качественное и современное благоустройство: дворы-парки, обновленное близлежащее пространство. Например, в семейном жилом комплексе «Новые сады» детский сад построен прямо на его территории, что придало квартирам дополнительную ценность.

Особое внимание уделяется планировкам: в них вообще нет лишнего - «Рисан» добивается функциональности каждого метра, удобного расположения комнат и грамотного зонирования. Деловая аудитория особенно ценит расположение жилых комплексов: они находятся в районах с хорошей транспортной инфраструктурой, а добраться до центра города можно за несколько минут.

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