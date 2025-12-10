Ликбез

Как долго можно хранить мясо в морозилке?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Нашел забытый кусок свинины в морозильной камере и не знаю: жарить или выбросить. Сколько вообще можно хранить замороженное мясо?

Ответ специалиста

Если мясо не планируется использовать для приготовления блюда, его нужно заморозить сразу после покупки. Максимальный срок хранения при температуре -18 градусов и ниже составляет от 6 до 12 месяцев в зависимости от вида.

Так, говядину можно держать в морозилке 12 месяцев, свинину - 6 месяцев, баранину - 10 месяцев.

Срок хранения мяса птицы зависит от того, как именно оно заморожено. Если речь о тушке целиком, то она не испортится в течение 12 месяцев, если о кусках - то 9 месяцев.

Целую тушку кролика можно оставить в морозилке на 12 месяцев, части кролика - 3 месяца.

Фарш можно хранить 3-4 месяца, полуфабрикаты (котлеты, пельмени) столько же, копчености - 2-3 месяца.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети