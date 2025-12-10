Как долго можно хранить мясо в морозилке?

10.12.2025 | 12:45

Вопрос от интернет-пользователя

Нашел забытый кусок свинины в морозильной камере и не знаю: жарить или выбросить. Сколько вообще можно хранить замороженное мясо?

Ответ специалиста

Если мясо не планируется использовать для приготовления блюда, его нужно заморозить сразу после покупки. Максимальный срок хранения при температуре -18 градусов и ниже составляет от 6 до 12 месяцев в зависимости от вида.

Так, говядину можно держать в морозилке 12 месяцев, свинину - 6 месяцев, баранину - 10 месяцев.

Срок хранения мяса птицы зависит от того, как именно оно заморожено. Если речь о тушке целиком, то она не испортится в течение 12 месяцев, если о кусках - то 9 месяцев.

Целую тушку кролика можно оставить в морозилке на 12 месяцев, части кролика - 3 месяца.

Фарш можно хранить 3-4 месяца, полуфабрикаты (котлеты, пельмени) столько же, копчености - 2-3 месяца.