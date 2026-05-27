На улице Куйбышева в Пензе из-под асфальта забил источник

На улице Куйбышева в Пензе, рядом с памятником Карлу Марксу, появился фонтан, сообщают горожане.

Читательница канала «ПензаИнформ» в MAX, приславшая видео с места утром 27 мая, уточнила, что источнику уже 2 дня.

26-го числа в областном центре на нескольких перекрестках произошли аварии на инженерных сетях. Сначала - на пересечениях улиц Максима Горького и Кирова, Лермонтова и Куйбышева, Суворова и Плеханова, Кулакова и Суворова, проспекта Строителей и улицы Лозицкой.

Позже к списку добавилась улица Гоголя, затем - другой участок проспекта Строителей.

Продолжаются работы на улицах Лозицкой и проспекте Победы, где в начале мая появились провалы из-за аварийной работы коллекторов после выхода из строя насосной станции в Цыганском поселке.