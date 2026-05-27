На участке проспекта Строителей в Пензе перекрыли 2 полосы

Со среды, 27 мая, в Пензе ограничили движение транспорта по проспекту Строителей. Речь идет об участке на углу дома № 48, что на пересечении с улицей Тернопольской.

Здесь недоступны 2 из 4 полос в направлении центра города.

Перекрытие связано с ремонтом тепломагистралей, который продлится до 29 мая, уточнили в ресурсоснабжающей организации.

«После завершения работ проезд будет открыт. Просим автолюбителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и времени», - добавили тепловики.

Ранее сообщалось, что на тот же срок частично перекрыли движение на пересечении улиц Кирова и Максима Горького. Здесь также ремонтируют трубопровод.