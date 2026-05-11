Дистанционное обучение пензенских школьников намерены продлить

В ряде населенных пунктов Пензенской области намерены продлить дистанционное обучение школьников и студентов до 14 мая включительно.

Речь идет о Пензе, Заречном, Нижнеломовском и Сердобском районах, а также 2 школах (имени Ермина и имени Лермонтова) в селе Засечном Пензенского района.

Соответствующие инструкции педагоги стали рассылать по родительским чатам, однако официальной информации пока нет.

Предполагается, что детские сады будут работать в привычном режиме.

Школьники и студенты перешли на дистанционное обучение с 7 мая из-за участившихся случаев объявления ракетной и беспилотной опасности.

«Была попытка атаковать нас ракетами. Угроза снята на сегодняшний день. В связи с несколько обострившейся ситуацией мною принято решение все учебные заведения Пензы перевести на дистант», - сообщил губернатор Олег Мельниченко на заседании оперативного штаба 7-го числа.