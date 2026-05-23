В Пензе засыхают высаженные в Арбекове березы

Березы, высаженные на улице Генерала Глазунова в Арбекове, остались без ухода и теперь засыхают, пожаловалась пензячка.

«Почему их не поливают? Такая жара стоит», - написала женщина на странице губернатора во «ВКонтакте».

Она сфотографировала деревья, которые страдают от недостатка влаги.

«Все-таки это недешевое удовольствие - сто деревьев-крупномеров. Можно и поухаживать за ними первое время, чтобы прижились. И опор им не сделали как положено, их ветром многие перекосило в разные стороны, у трассы ветер всегда сильный», - отметила горожанка.

100 молодых берез в Арбекове высадили 15 мая. Этим занимались сотрудники МБУ «Пензавтодор». Именно эта организация должна в дальнейшем ухаживать за растениями.

Пока официального ответа на обращение пензячки не поступило.

В прошлом году в областном центре выявили сразу несколько очагов заражения ясеневой златкой (на Олимпийской аллее, в парках и скверах) и ввели карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий уничтожение веток и стволов путем сжигания.

Подсчитано, что от вредителя пострадали около 5 000 деревьев. Часть из них придется уничтожить. На месте ликвидированных растений собираются высадить новые.