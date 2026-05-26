В Пензе перекрыли участок дороги на улице Гоголя

Во вторник, 26 мая, на улице Гоголя в Пензе из-за аварии на сетях изменили схему движения транспорта. Закрыт участок дороги от улицы Красная Горка до Свердлова.

«Ограничение введено в связи с проведением ресурсоснабжающей компанией аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе», - пояснили в мэрии.

Ремонт предполагается закончить до понедельника, 1 июня.

«Рекомендуем автолюбителям учитывать изменения при планировании маршрута», - призвала городская администрация.

Ранее сообщалось о перекрытии участка улицы Суворова в районе пересечения с Плеханова и отрезка улицы Максима Горького вблизи пересечения с Кирова.

Аварии на инженерных сетях также случились на пересечениях улиц Лермонтова и Куйбышева, Кулакова и Суворова, проспекта Строителей и улицы Лозицкой.

