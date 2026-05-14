На Аллее памяти участников СВО в Пензе вырубили деревья

На улице Попова в Пензе, напротив здания регионального отделения фонда «Защитники Отечества», спилили деревья.

Речь идет об Аллее памяти, где размещены мемориальные стенды с портретами погибших участников СВО. Со стелами сейчас соседствуют обрубки стволов и ветвей.

Проходивших мимо горожан перемена удивила: на первый взгляд, стволы не сухие, а вполне здоровые. Что могло стать причиной спила, неизвестно.

«Я насчитала 15 пеньков. С деревьями у этой аллеи был законченный вид, а теперь, по-моему, голо и некрасиво. Что будет с пеньками? Так оставят?

Все парни на фотографиях такие молодые! Каждый раз сердце кровью обливается! Эти пеньки стали ассоциироваться с рано оборвавшейся жизнью», - высказалась одна из жительниц Западной Поляны.