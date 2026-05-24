В Пензе погибшее дерево может упасть на дорогу к лицею № 55

Глас народа

В Пензе погибшее дерево может упасть на дорогу к лицею № 55
Печать
Max

Ученики пензенского лицея № 55 рискуют жизнью и здоровьем на пути к знаниям. Об этом сообщила подписчица PenzaInform.ru в субботу, 23 мая.

В Пензе погибшее дерево может упасть на дорогу к лицею № 55

«Над дорогой, по которой почти все ученики 55-го лицея ходят каждый день, нависает погибшее дерево. Может, опилят, пока каникулы», - понадеялась женщина.

В доказательство своих слов она приложила фото. На кадрах видно, как высохшее растение угрожающе кренится над тротуаром у перекрестка около Мира, 1, и Ленинградской, 11.

В Пензе погибшее дерево может упасть на дорогу к лицею № 55

Сообщения о проблемах подобного рода в Пензе не редкость. В частности, в сентябре прошлого года опасности подверглись жители улицы Рахманинова. Над хоккейной коробкой во дворе между домами № 45 и 51, где летом дети играют в футбол, нависла сломанная ветка.

В то же время в городе спиливают вполне здоровые деревья. К примеру, 29 апреля ликвидировали уникальную шелковицу, росшей на улице Карла Маркса у тротуара, ведущего к Ботаническому саду и парку Белинского.

В ПГУ пояснили, что она угрожала безопасности студентов и сотрудников многопрофильного колледжа. Теперь шелковица в Пензе есть только около мэрии.

14 мая жителей областного центра шокировала внезапно оголившаяся Аллея памяти - от деревьев там остались только обрубки стволов и ветвей.

В городском управлении ЖКХ заявили, что растения вырубили из-за заражения и валка давно стояла в плане. 21-го числа на аллее появились 14 саженцев ели.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дерево угроза опиловка
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!