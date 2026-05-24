В Пензе погибшее дерево может упасть на дорогу к лицею № 55

Ученики пензенского лицея № 55 рискуют жизнью и здоровьем на пути к знаниям. Об этом сообщила подписчица PenzaInform.ru в субботу, 23 мая.

«Над дорогой, по которой почти все ученики 55-го лицея ходят каждый день, нависает погибшее дерево. Может, опилят, пока каникулы», - понадеялась женщина.

В доказательство своих слов она приложила фото. На кадрах видно, как высохшее растение угрожающе кренится над тротуаром у перекрестка около Мира, 1, и Ленинградской, 11.

Сообщения о проблемах подобного рода в Пензе не редкость. В частности, в сентябре прошлого года опасности подверглись жители улицы Рахманинова. Над хоккейной коробкой во дворе между домами № 45 и 51, где летом дети играют в футбол, нависла сломанная ветка.

В то же время в городе спиливают вполне здоровые деревья. К примеру, 29 апреля ликвидировали уникальную шелковицу, росшей на улице Карла Маркса у тротуара, ведущего к Ботаническому саду и парку Белинского.

В ПГУ пояснили, что она угрожала безопасности студентов и сотрудников многопрофильного колледжа. Теперь шелковица в Пензе есть только около мэрии.

14 мая жителей областного центра шокировала внезапно оголившаяся Аллея памяти - от деревьев там остались только обрубки стволов и ветвей.

В городском управлении ЖКХ заявили, что растения вырубили из-за заражения и валка давно стояла в плане. 21-го числа на аллее появились 14 саженцев ели.