Жители поселка Мичуринского не могут ни помыться, ни полить огород

Жители поселка Мичуринского жалуются, что на протяжении недели в поселке нет нормального водоснабжения.

В жару (последние пару дней в Пензенской области днем воздух прогревается до +31 градуса) люди не могут ни помыться, ни постирать, ни полить огород.

«Весь Мичуринский подключили к городской воде, но воды как не было, так ее и нет. В Водоканале сотрудники ссылаются на низкое давление и большой разбор воды. Но как это может быть при городской подаче воды?» - удивилась местная жительница.

О проблеме она написала в канал «ПензаИнформ» в MAX, приложив снимок, иллюстрирующий напор в 15:00 19 мая.

Мичуринцы жалуются, что устали жить в таких условиях, и надеются на помощь.

