На нескольких перекрестках в Пензе произошли аварии на сетях

Во вторник, 26 мая, на нескольких перекрестках в Пензе произошли аварии на инженерных сетях. Это пересечения улиц Максима Горького и Кирова, Лермонтова и Куйбышева, Суворова и Плеханова, Кулакова и Суворова, проспекта Строителей и улицы Лозицкой.

Глава города Олег Денисов лично контролирует ход восстановления повреждений.

«Люди находятся на месте, техника на месте, работы ведет ресурсоснабжающая организация. Все для того, чтобы выполнить работы в установленные законом сроки, есть. Еще раз извиняемся.

Можно видеть, что это действительно авария, а не какие-то плановые, несанкционированные, неутвержденные работы», - сообщил чиновник, находясь на улице Максима Горького.

По его словам, в ближайшее время несколько полос здесь будет открыто для движения транспорта.